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Рекомендации по выживанию: как купить продукты в период пандемии

Татьяна Полуказакова
07:44 02.04.2020
Самое безопасное - заказать еду с доставкой на дом.
Рекомендации по выживанию: как купить продукты в период пандемии
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Несмотря на то, что все больше регионов нашей страны перешли на режим самоизоляции, продуктовые магазины продолжают бесперебойно работать. В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как покупать товары в период пандемии. И первый совет - не брать впрок. Нужно составлять список продуктов, исходя из того, что уже есть дома.

«В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Рекомендуется также покупать упакованные продукты, особенно если термической обработке они подвергаться потом не будут. Не стоит забывать и про срок годности товаров. Сначала нужно выбрать продукты, которые хранятся при комнатной температуре, и только потом скоропортящиеся - из холодильников.

Безопаснее, конечно, заказать доставку товаров или готовой еды на дом. К тому же в условиях коронавируса ввели бесконтактный способ передачи продуктов. Но и здесь стоит придерживаться правил.

«Вымойте руки до того, как вы откроете пакет с едой или продуктами, так как вы держали в руках деньги, прикасались к платежному терминалу или передавали свою пластиковую карточку курьеру», - рекомендует Роспотребнадзор.

Кроме того, следует обратить внимание на то, как обеспечивалась доставка, например, на наличие термопакетов для скоропортящихся продуктов. Стоит проверить срок годности, качество продуктов, целостность упаковок.

Если услуга будет оказана некачественно, свое обращение можно оставить на сайте Роспотребнадзора.

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