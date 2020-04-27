В «Векторе» выведут мышей, чувствительных к заражению коронавирусом

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали работу над выведением мышей, имеющих особую чувствительность к инфицированию коронавирусом. Они позволят изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, основным изменением станет то, что процесс будет проводиться в полностью биологически безопасных условиях.

Чувствительность к COVID-19 будет обеспечена лишь после индукции в специализированных лабораториях. Данная мера исключит возможную работу с ними внутри питомников или стандартных лабораторий. Подобные ограничения крайне важны в период пандемии инфекции.

Результаты в данной области ожидается получить в первый месяц лета текущего года.