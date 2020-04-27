В Минюсте рассказали, как будет регулироваться режим тишины

Поддержание тишины в ночное время суток в жилых домах страны, как и ранее, будет находиться под регулированием регионального законодательства. Наказания же за его нарушение будут находится в юрисдикции федеральных властей. Об этом сообщил заместитель главы Минюста Денис Новак.

Политик отметил, что это первый случай, когда несоблюдение региональных норм будет вести к последствиям в виде федеральных штатов.

«Если на региональном уровне есть запрет на нарушение тишины, то он будет сохранен, но санкции будут применяться федеральные», - объяснил Новак в интервью газете «Коммерсант».

Уточнения относились к утвержденному в ходе обсуждений расширению состава одного из правонарушений. В качестве нарушения шумового режима ночью теперь будет рассматриваться бездействие, то есть игнорирование необходимости устранить источник шума, такой как неисправная сигнализация автомобиля.

Санкции в форме штрафа могу быть заменены на предупреждение в случае, если правонарушение было совершено впервые.

Новак отметил, что такой же принцип возможно будет применен относительно муниципального законодательства в области формирования городской среды и благоустройства территории.

Помимо данного предложения в министерстве официально обозначили, что административные штрафы будут реализовываться в том размере, в котором они существуют сейчас.