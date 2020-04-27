Более 100 российских туристов прилетели из Дубая в Уфу
Пассажиры вывозного рейса, проживающие в других регионах страны, были направлены домой на автобусах и внутренних рейсов.
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Из крупнейшего города в Объединенных Арабских Эмиратах в Россию прибыл рейс с более чем сотней российских туристов.
Самолет со 117 пассажирами приземлился в Уфе, где 17 местных жителей остались в обсерваторе на карантинном режиме, остальные же отправились на территории своих городов.
Жители близлежащих регионов были переправлены автобусами, предоставленными самими российскими субъектами.
Как указывается в сообщении аэропорта Уфы, часть туристов продолжила авиаперелеты, пересев на рейс внутри страны – до Екатеринбурга.
Ранее МИД России организовал специальный координационный штаб для отслеживание ситуации с российскими гражданами, застрявшими за границей из-за пандемии коронавируса.