Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель

Стоимость нефтяного сырья марки Brent с поставкой в июле выросла, составив более 25 долларов за баррель. Новая цена была определена по итогам последних торгов на рынке.

К 2 часам 54 минутам по московскому времени ее фьючерсы стали оцениваться на 0,93% дороже.

Цена за июльские поставки продукта марки Brent ранее составила 21,64 доллара за баррель.

Стоимость нефти от WTI в июне, напротив, упала на 1,42%, дойдя до отметки 16,70 долларов за баррель.

Ранее глава Министерства энергетики России заявил, что объем переработки черного сырья в нашей стране находится в пределах нормы и демонстрирует рост на 2,7%.