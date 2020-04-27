Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Стоимость фьючерсов с поставками в июле заметно выросла в сравнение с июньскими.
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Стоимость нефтяного сырья марки Brent с поставкой в июле выросла, составив более 25 долларов за баррель. Новая цена была определена по итогам последних торгов на рынке.
К 2 часам 54 минутам по московскому времени ее фьючерсы стали оцениваться на 0,93% дороже.
Цена за июльские поставки продукта марки Brent ранее составила 21,64 доллара за баррель.
Стоимость нефти от WTI в июне, напротив, упала на 1,42%, дойдя до отметки 16,70 долларов за баррель.
Ранее глава Министерства энергетики России заявил, что объем переработки черного сырья в нашей стране находится в пределах нормы и демонстрирует рост на 2,7%.