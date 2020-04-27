Эксперт рассказал, как защитить разговоры в интернете от прослушивания

Для того чтобы оградить себя от опасности прослушки переговоров или просмотра сообщений с мессенджерах, архивы приложений нужно полностью очищать от информации о них. Такое мнение высказал «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По замечанию специалиста, голосовые переговоры в мессенджерах являются равноценными обыкновенной голосовой связи в вопросах прослушивания информации.

Вероятность того, что ваша приватная беседа в аудиальном или текстовом виде окажется доступной третьим лицам существует и для интернет-связи.

Ряд специализированных компаний даже получают деньги за предоставление доступа к чужим аккаунтам.