Официально подтверждено: Пентагон опубликовал видео с НЛО

Пентагон обнародовал кадры из видеосъемок прошлых лет, сделанных Военно-морскими силами США. На записях 2004 и 2015 годов запечатлены некие объекты или явления в воздухе, природа которых не ясна.

В пресс-релизе Минобороны Соединенных Штатов обозначили, что публикация была официально одобрена и материалы, предоставленные для ознакомления общественности, не являются секретными.

Ранее данные кадры уже попадали в публичный просмотр после несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах.

В Пентагоне объяснили, что видео было решено обнародовать, чтобы окончательно закрыть вопрос по поводу подлинности съемок, а также чтобы развеять сомнения по поводу того, было ли на кадрах «что-то еще».

В ведомстве подчеркнули, что зафиксированные камерами явления все еще имеют статус «неопознанных».

Ранее офицер Военно-морского флота США, присутствовавший во время столкновения корабля с «НЛО», запечатленного во время одной из съемок, утверждал в прессе, что смог увидеть ноги «пришельцев» на «космическом корабле».