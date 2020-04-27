В Москве за сутки от коронавируса умерли 44 человека

Динамика коронавирусной инфекции в Москве остается нестабильной. За сегодняшний день в столице страны скончались 44 пациента, инфицированных COVID-19.

В прошлые сутки от заболевания умер 31 человек. Такую информацию предоставляет Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество летальных исходов в Москве составило 479.

Ранее начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков отметил, что развитие эпидемии на данный момент находится на стадии роста числа больных. Причин для смягчения противоэпидемических мер и режима самоизоляции после майских праздников пока нет.