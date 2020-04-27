СК опубликовал кадры с места взрыва в Волгограде
В результате инцидента пострадал 69-летний мужчина.
© Видео: СК Рф © Фото: СК РФ
Видео с места взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде было опубликовано Следственным комитетом России.
На кадрах хорошо видно, что у автомобиля выбиты стекла и открыт капот. Следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в результате взрыва 69-летний мужчина получил множественные травмы различной степени тяжести.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.