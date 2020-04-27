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В Подмосковье на майские праздники будет продлен режим самоизоляции

Светлана Головина
22:59 27.04.2020
Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
В Подмосковье на майские праздники будет продлен режим самоизоляции
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Для жителей Московской области в период майских праздников будут продолжать действовать ограничительные меры, принятые для борьбы с коронавирусом, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, ситуация в регионе сложная, «каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч», пишет 360.

«Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», - сказал он в своем обращении в Сети.

Согласно статистике оперштаба, за прошедшие сутки на территории Подмосковья COVID-19 был диагностирован еще у 638 человек, всего в России инфицированы 87 147.

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