СК РФ опроверг слухи о незаконности возбуждения дела о памятнике Коневу в Праге

В Следственном комитете России опровергли появившиеся в СМИ заявления о незаконности возбуждения уголовного дела по факту сноса монумента маршалу Ивану Коневу в Праге.

В частности, по мнению некоторых авторов публикаций, ведомство квалифицировало снос памятника по якобы новой статье уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за уничтожение либо повреждение воинских памятников. Данная статья вступила в силу в апреле 2020 года. Таким образом, СК России применило обратную силу головного закона.

«Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника по статье УК 354.1, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России», - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Данная статья действует с 2014 года, поэтому в данном случае «речи о применении обратной силы уголовного закона, как и о незаконности принятого процессуального решения, быть не может».

По решению муниципальных властей Чехии памятник Коневу был демонтирован 3 апреля 2020 года.