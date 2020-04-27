Минфин предложил меры по снижению стоимости санитайзеров

Министерство финансов России озвучило предложения, призванные оказать поддержку предприятиям, занятым в изготовлении дезинфицирующих средств. В качестве специальной меры было предложено освободить их от оплаты акциз во время закупок денатурированного этилового спирта. Соответствующий проект с поправками в Налоговый кодекс РФ уже внесен на рассмотрение кабинета министров.

Возможность приобретать спирт без дополнительных налогов будет доступна при предъявлении свидетельства о производстве непищевой продукции с использованием спиртового сырья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Подобный документ, согласно текущему плану, будет выдаваться налоговыми органами организациям, имеющим необходимые производственные мощности для работы с дезинфицирующей продукцией, а также свидетельства о госрегистрации соответствующих товаров.

Целью такого нововведение служит предотвращение подорожания товара, необходимого населению в период эпидемии коронавирусной инфекции.

В Кремле сообщили, что о новых мерах, планируемых в стране в связи с эпидемией COVID-19 может рассказать президент Владимир Путин в новом обращении, которое, вероятнее всего, состоится на этой неделе.