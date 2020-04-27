В Кремле анонсировали обращение Путина к ветеранам и россиянам в День Победы

В связи с 75-летием Дня Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что несколько телеканалов уже анонсировали в своей программе трансляцию обращения президента в 9.00.

Из-за пандемии коронавируса и резкого роста числа зараженных на территории России в начале апреля было принято решение о переносе парада Победы.