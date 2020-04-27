Власти Москвы не видят оснований для смягчения ограничений из-за COVID-19 после майских праздников

Для снятия ограничительных мер из-за вспышки коронавируса после майских праздников пока нет оснований. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, смягчение мер станет возможным только после того, как число зараженных измениться в лучшую сторону.

«Пока мы находимся в стадии роста количества больных коронавирусом», - цитирует Данчикова РИА Новости.

По последним данным оперштаба, в России COVID-19 заражены 87 147 человек, из которых свыше 45 тысяч случаев зарегистрированы в Москву.

заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.