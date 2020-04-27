Молодые летчики дальней авиации совершили первые вылеты на Ту-95МС: видео

На аэродроме Энгельс в соединении дальней авиации прошли первые практические полеты молодых летчиков-выпускников 2019 года на стратегических ракетоносцах Ту-95мс.

В рамках выполнения полетных заданий были отработаны взлеты и посадки в простых метеоусловиях, технику пилотирования, ведение воздушной разведки и навигации, взаимодействие с группой руководства полетами, а также действий в нештатных ситуациях.

Отмечается, что полеты проходили под руководством опытных летчиков-инструкторов.

Также в ходе летной смены проверялись умения летчиков ориентироваться в дневное и ночное время суток на авиационном аэродроме и вблизи него при заходе на посадку.

Уточняется, что в состав экипажей лейтенанты вошли в качестве помощников командиров кораблей.