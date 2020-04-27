Молодые летчики дальней авиации совершили первые вылеты на Ту-95МС: видео
В рамках задания были отработаны взлет и посадка в простых метеоусловиях, ведение воздушной разведки и навигации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На аэродроме Энгельс в соединении дальней авиации прошли первые практические полеты молодых летчиков-выпускников 2019 года на стратегических ракетоносцах Ту-95мс.
В рамках выполнения полетных заданий были отработаны взлеты и посадки в простых метеоусловиях, технику пилотирования, ведение воздушной разведки и навигации, взаимодействие с группой руководства полетами, а также действий в нештатных ситуациях.
Отмечается, что полеты проходили под руководством опытных летчиков-инструкторов.
Также в ходе летной смены проверялись умения летчиков ориентироваться в дневное и ночное время суток на авиационном аэродроме и вблизи него при заходе на посадку.
Уточняется, что в состав экипажей лейтенанты вошли в качестве помощников командиров кораблей.