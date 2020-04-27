В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены режима самоизоляции в России

Ограничения, связанные с режимом самоизоляции, могут быть сняты в России после 12 мая. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она считает, что сейчас отменять ограничения было бы преждевременно.

«Мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же», - отметила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Объяснила она это тем, что россиянам необходимо пройти еще один, третий инкубационный период, в то время, когда мы прошли только два, примерно 28-30 дней. Это необходимо для того, чтобы зафиксировать результат по снижению числа заболеваемости. По ее словам, постепенное снятие режима самоизоляции в стране возможно только при условии, если граждане «не сорвутся» на майских праздниках. При соблюдении данных условий, Россия может избежать пика заражения коронавирусной инфекцией.

По мнению Татьяны Голиковой, россияне уже устали от данных ограничений которые живут на самоизоляции уже месяц. Подобные меры приводят не только к стагнации в экономике и замедлению темпов ее роста, но и к психологической усталости людей, отметила вице-премьер.

По последним данным, в нашей стране зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 7346 человек выздоровели. По последним данным, 794 пациентов умерли.