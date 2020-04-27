В Роспотребнадзоре рассказали об итогах проверки на коронавирус воды в Москве

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что в пробах столичной воды не было обнаружено коронавирусной инфекции.

«Ни в одной из проб, которую мы отбирали, мы не находим вирусов», - цитирует специалиста РИА Новости.

Также она отметила, что на данный момент контроль за качеством воды, которая подается москвичам, и ее составом был усилен.

Согласно последним данным, она соответствует всем санитарным нормам.

На территории России COVID-19 заражены свыше 80 тысяч человек, из которых 6 198 за последние сутки.