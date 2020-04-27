«Каждая деталь имеет значение»: участница «Новой Звезды» рассказала об ощущениях после посещения Главного храма ВС РФ

Участница Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» Екатерин Кузина рассказала, что издалека, когда она подъезжала к Главному храму ВС РФ в парке «Патриот» он показался ей не таким большим, но красивым. Его истинные масштабы и красоту в полной мере можно ощутить, если подойти к храму ближе.

«Когда я встала прям у входа и посмотрела наверх, я почувствовала все величие, всю значимость каждой ступеньки, каждой мозаики», - поделилась впечатлениями Кузина.

По ее словам, она почувствовала робость, смирение и спокойствие после того, как зашла внутрь, при условии, что там пока ничего не функционирует.

«Даже на тот момент, когда храм только готовится к открытию, там существует этот дух, божество, обожествление светлого будущего», - отметила она.

Значение имеет не только внутреннее и внешнее убранство храма, но и сама территория парка «Патриот». Например, в фонарях, которые расположены вокруг храма, девушка видит воинов, солдатов, которые стоят в карауле.

Главный храм Вооруженных Сил России возводится в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сам собор и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя, а также в честь всех ветеранов.

Возведение Главного храма ВС РФ осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.