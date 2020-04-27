Митя Фомин рассказал, чем ему понравился Главный храм ВС РФ

Российский певец, телеведущий и актер Митя Фомин был очень впечатлен как внешним обликом Главного храма ВС РФ, так и его внутренним убранством.

«Много в жизни видел христианских храмов, мне нравится, что он современный и стильный, если про храм можно так говорить», - поделился впечатлениями актер.

По его словам, образ храма наводит его на несколько ассоциаций. Во-первых, он как бы похож на ящик Пандоры.

«Это дорогая шкатулка, где спрятаны все блага мира», - подчеркнул он.

Также это «видавшая виды», поношенная, в хорошем смысле слова, броня, которая прошла и огонь и воду.

«Мне нравится, что он зеленый, это прекрасное решение, учитывая что это храм ВС. Мне нравится стеклянные, рифленые и позолоченные купола. внутри сумасшедшее убранство - мозаика, иконы. Здорово, что храм открывают именно к 75-летию», - сказал Фомин.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.