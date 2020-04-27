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Путин присвоил звание Героя Труда Леониду Рошалю и Юрию Соломину

Светлана Головина
19:37 27.04.2020
Всего почетного звания «за особые трудовые заслуги» были удостоены пять человек.
Путин присвоил звание Героя Труда Леониду Рошалю и Юрию Соломину
© Фото: АГН Москва, Global Look Press

В понедельник, 27 апреля, Владимир Путин присвоил звание Героя Труда руководителю  Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю и худруку Государственного академического Малого театра России Юрию Соломину. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Также звания «за особые трудовые заслуги перед государством и народом» были удостоены директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых, тренер «Регионального центра спортивной подготовки» Дмитрий Миндиашвили, а также оператор поста управления стана горячей прокатки публичного АО «Магнитогорский металлургический комбинат» Александр Моторин.

Незадолго до этого глава государства присвоил звание Героя Труда министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Награда присваивается гражданам России за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания страны.

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