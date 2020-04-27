В Волгограде произошел взрыв в припаркованном автомобиле

В Волгограде в одной из машин сработало взрывное устройство. В результате инцидента пострадал один человек.

«Один человек пострадал в результате того, что в одной из машин в Волгограде сработало взрывное устройство», - сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, пострадавший находился в салоне автомобиля, где произошел взрыв. Сейчас он госпитализирован в больницу. Предполагается, что взорвалась граната. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, передает ТАСС.