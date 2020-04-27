«Были неисследованные вспышки пневмонии»: ученый рассказал о ранних упоминаниях коронавируса

Научный руководитель ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев выразил мнение об историческом развитии коронавирусной инфекции. По его мнению, первые отголоски о ней начали появляться еще более десятка лет назад.

«Раньше мы ничего о коронавирусе не знали. Три его появления в человеческой популяции не говорят о том, что такого никогда не было ранее, потому что были вспышки пневмонии неизвестной природы, и никто их до конца не исследовал», - отметил ученый в студии «Открытого эфира».

Зверев также заявил, что неверно полагать, что коронавирус имеет исключительно китайское происхождение.

«В Китае он был впервые обнаружен, а где и когда он попал в человеческую популяцию, мы до сих пор не знаем», - подчеркнул научрук.

Ранее ученый, завлабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов, рассказал, как коронавирус убивает человека. По его словам, это происходит из-за несоразмерного ответа иммунной системы на проявление заболевания.