Ученый спрогнозировал конец эпидемии COVID-19 в начале лета

Эпидемия коронавирусной инфекции на территории России может закончиться в середине июня. Подобный срок выведен из предшествующего опыта распространения сходных вирусных заболеваний.

Такой прогноз сделал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин.

«Есть какой-то определенный цикл этих заболеваний», - объяснил ученый эфире телеканала «Россия 1».

Специалист привел в пример коронавирусные эпидемии прошлого, а именно всплески атипичной пневмонии в 2004 и ближневосточного респираторного синдрома. Распространение вирусных заболеваний в обоих случаях длилось приблизительно 3,5 месяца.

Накануне глава Роспотребнадзора заявила, что ограничительные меры, связанные с эпидемией COVID-19 в стране, должны быть продлены минимум на две недели, так как необходимо добиться полной уверенности в том, что преодолена точка невозврата.