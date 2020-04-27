Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ученый спрогнозировал конец эпидемии COVID-19 в начале лета

Анна Берестовая
01:09 27.04.2020
Специалист рассказал, что различные инфекции, вызываемые коронавирусными возбудителями, имеют определенный срок активного распространения.
Ученый спрогнозировал конец эпидемии COVID-19 в начале лета
© Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress

Эпидемия коронавирусной инфекции на территории России может закончиться в середине июня. Подобный срок выведен из предшествующего опыта распространения сходных вирусных заболеваний.

Такой прогноз сделал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин.

«Есть какой-то определенный цикл этих заболеваний», - объяснил ученый эфире телеканала «Россия 1».

Специалист привел в пример коронавирусные эпидемии прошлого, а именно всплески атипичной пневмонии в 2004 и ближневосточного респираторного синдрома. Распространение вирусных заболеваний в обоих случаях длилось приблизительно 3,5 месяца.

Накануне глава Роспотребнадзора заявила, что ограничительные меры, связанные с эпидемией COVID-19 в стране, должны быть продлены минимум на две недели, так как необходимо добиться полной уверенности в том, что преодолена точка невозврата.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.04.2020, 13:53
На следующей неделе Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации с коронавирусом
Дата26.04.2020, 17:52
Тридцать тонн воды с неба: опубликовано видео тушения армейской авиацией ЦВО природных пожаров в Тыве
Дата26.04.2020, 08:26
Дзюба вошел в десятку лучших игроков Европы с истекающими контрактами
Дата24.04.2020, 11:23
ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года
Дата25.04.2020, 16:05
Из первых уст: участники встречи на Эльбе раскрыли подробности одного из главных событий в истории Второй мировой войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
01:09 В стране и мире
Ученый спрогнозировал конец эпидемии COVID-19 в начале лета
23:28 В стране и мире
Трамп и Макрон согласились в необходимости реформировать ВОЗ
23:01 В стране и мире
Откроются парки и кафе: в Италии объявили о смягчении карантина
22:10 В стране и мире
Число умерших от коронавируса в Москве достигло 435 человек
19:57 В стране и мире
Врач назвал смертельно опасные места в период пандемии COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
01:09 В стране и мире
Ученый спрогнозировал конец эпидемии COVID-19 в начале лета
00:40 В стране и мире
В новый КоАП введут штрафы за лай собак и неисправную автосигнализацию
00:05 В стране и мире
Минюст РФ закрепит принцип презумпции невиновности гражданина в новом КоАП
23:28 В стране и мире
Трамп и Макрон согласились в необходимости реформировать ВОЗ
18:30 В стране и мире
Около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Врач назвал смертельно опасные места в период пандемии COVID-19
Видео
Полиция установила личность организатора уличной дискотеки в Подмосковье
Концертный директор Бабкиной рассказал о самочувствии артистки
Назван богатый необходимым на карантине витамином недорогой продукт
Видео
Украсть за 30 секунд: кадры похищения банкомата в селе под Екатеринбургом
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.