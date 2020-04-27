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Телефон вместо браслета: как гаджеты превращаются в средство контроля за самоизоляцией

Ирина Егорова
19:34 27.04.2020
Мужчине на карантине обещали выдать браслет, а в итоге заставили снимать себя на телефон для подтверждения того, что он находится дома.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Некоторых москвичей, которые проходят карантин дома, обязали снимать себя на телефон и говорить, что в данный момент он находится дома. 

«Звонит телефон, проверяет дома я или нет, я нажимаю кнопку ок», - объясняет мужчина.

На экране загорается надпись «требуется идентификация». Далее проходит несколько секунд , включается видео и программа считывает лицо. Процесс завершается тем, что на экране смартфона загорается надпись «социальный мониторинг» и время, в которое он был осуществлен.

Предполагается, что мужчине изначально должны были дать специальный браслет, но потом выделили телефоны с функцией распознавания лица.
Подобные меры контроля уже введены в Южной Корее, где введена система электронных браслетов. Они будут подключены к мобильному приложению, благодаря которому власти получат возможность контролировать перемещение человека, находящегося на карантине. Если человек, находящийся под самоизоляцией, нарушает правила карантина (выходит на улицу без уведомления и не отвечает на звонки для проверки состояния здоровья), ему будет предъявлен судебный.

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