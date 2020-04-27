Участницы группы Queens поделились впечатлением от посещения Главного храма ВС РФ

Участницы группы Queens поделились впечатлениями после посещения Главного храма ВС РФ, строительство которого завершается в Подмосковье.

«Самое первое слово, которое приходит на ум, когда я зашла в этот храм, это, конечно, красота», - сказала одна из участниц группы.

Она отметила, что ей довелось увидеть храмы в разных странах, но ничего подобного она не видела нигде.

«Queens» — российская женская поп-группа, образованная в 2016 году. Первое публичное выступление состоялось 19 ноября, на церемонии музыкальных наград «Золотой граммофон», где Queens исполнили песню «Зачем?»