Участницы группы Queens поделились впечатлением от посещения Главного храма ВС РФ
По словам участниц группы, главный храм ВС РФ поражает воображение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Участницы группы Queens поделились впечатлениями после посещения Главного храма ВС РФ, строительство которого завершается в Подмосковье.
«Самое первое слово, которое приходит на ум, когда я зашла в этот храм, это, конечно, красота», - сказала одна из участниц группы.
Она отметила, что ей довелось увидеть храмы в разных странах, но ничего подобного она не видела нигде.
«Queens» — российская женская поп-группа, образованная в 2016 году. Первое публичное выступление состоялось 19 ноября, на церемонии музыкальных наград «Золотой граммофон», где Queens исполнили песню «Зачем?»