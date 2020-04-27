Названа группа крови, которая увеличивает риск заражения коронавирусом

В зоне риска заражения коронавирусной инфекцией находятся люди со второй группой крови, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

По его словам, об этом свидетельствуют данные результатов исследования в Китае.

«В результате нескольких исследований было выявлено, что люди со второй группой крови больше подвержены риску заражения COVID-19», - цитирует специалиста «Вечерняя Москва».

Круглый подчеркнул, что среди умерших от коронавируса с данной группой были около 40% зараженных.

Данных из других стран по этому вопросу пока не было, добавил он.

Всего в мире коронавирус был диагностирован почти у трех миллионов человек, в России - свыше 85 тысяч.