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Человек-тень: как лучший вербовщик ГРУ собрал десятки тысяч немецких документов, не покидая СССР

Егор Левин
18:20 27.04.2020
У легендарных советских киноразведчиков были реальные прототипы, которые в годы войны совершали невозможное, чтобы добыть ценнейшую вражескую информацию.
Человек-тень: как лучший вербовщик ГРУ собрал десятки тысяч немецких документов, не покидая СССР
© Фото: Министерство обороны России

Ян Черняк был одним из реальных прототипов советского киношпиона Штирлица. Уникальность личности Черняка состояла в том, что он передавал важнейшие данные о Германии, даже не находясь в этой стране. Агент работал во Франции, Швейцарии и Великобритании, но источники, которые снабжали его информацией, у него были в каждом учреждении Рейха. Все они были очень осведомленными и занимавшими очень высокие посты.

Разведчики Черняка передали информацию о разработках реактивного и химического оружия, о способах противодействия немецкой авиации, о том, какая броня будет у новых немецких танков «Тигр» и «Пантера». И эти ценные сведения ускорили разработку советских тяжелых танков ИС-2, превосходивших по своим параметрам немецкие аналоги. Как отмечает историк спецслужб Александр Колпакиди, дело Черняка было логично строго засекречено.

«Резидентура Черняка состояла из группы ученых около 20 человек. Судя по всему, это были ученые английские, а также немецкие иммигранты, возможно также ученые в Швейцарии и Франции», - рассказал он в программе «Скрытые угрозы» на «Звезде».

Только за 1944 год с помощью своих агентов разведчик передал в СССР более 12 тысяч листов с детальной технической информацией и более 60 образцов радиоаппаратуры.

Черняка называли «человеком-тенью» и лучшим вербовщиком ГРУ, спасшим миллионы жизней. Но не только он один стал впоследствии столь легендарной личностью. Еще одним опытнейшим разведчиком, внесшим свой вклад в победу СССР над фашистской Германией, стал Павел Судоплатов. Одной из самых блестящих его операций в тылу врага стал «Монастырь» - легенда о якобы действующем в Москве крупном антисоветском подполье.

«Немцы клюнули на это и никак не могли проверить, потому что все, кого они присылали на проверку, тут же попадались в руки чекистов и сами собственно становились участниками этой операции», - рассказал Колпакиди.

Как Судопалтов решил задачу по тотальной дезинформации немецкого командования? Какую роль в операции сыграл маршал Советского Союза Георгий Жуков? Почему урожденный немец стал одним из самых эффективных советских разведчиков? Ответы на эти вопросы смотрите в новом расследовании программы «Скрытые угрозы» 27 апреля в 19.50 на телеканале «Звезда».

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