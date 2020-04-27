Попова: после пандемии COVID-19 россиян ждет «новая нормальность»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после того, как завершится пандемия коронавируса и в России восстановится нормальная деятельность, все жители должны будут изменить свои привычки.

«Нам надо готовиться, и это совершенно очевидно уже, что у нас теперь наступает новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки», - сказала Попова в эфире «Россия 1».

Также она добавила, что для мест общественного питания будет введен ряд новых правил, направленный на защиту посетителей и сотрудников ресторанов и кафе.

По словам Поповой, самоизоляция - единственный путь «избежать проблем», так как по последним данным ведомства, .за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.

Уточняется, что в рамках переходного периода открыться смогут предприятия, площадь которых не более 50 кв. м, и, если количество столов на этой площади, между которыми соблюдается дистанция, не превышает пяти. Все массовые мероприятия, в частности банкеты, будут запрещены.

Также, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, работать смогут начать организации, в которых не более 20 посадочных мест.

По последним данным оперштаба, COVID-19 в России заражены свыше 80 тысяч человек.