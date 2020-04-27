Натаров уволен с поста помощника главы Россельхознадзора
Ранее его отставки требовал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
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Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров освобожден от занимаемой должности. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.
С просьбой о его увольнении ранее выступил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Причиной для такого решения стали публикации СМИ с обвинениями бывшего помощника в совращении малолетних. По мнению Турчака, такое поведение «дискредитирует все органы государственной власти», особенно в условиях, когда государство делает все для защиты прав детей.
Россельхознадзор освободил Натарова с сегодняшнего дня.