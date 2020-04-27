«Очень большой труд»: Лепс о строительстве Главного храма ВС РФ

Российский эстрадный певец Григорий Лепс отметил, что при строительстве Главного храма Вооруженных сил РФ было вложено много сил и труда.

«Росписи, мозаика, великолепно сделано. Очень большой труд люди сюда вложили. И духовный труд, и физический труд, и материальный труд, это все труд», - сказал музыкант в интервью «Звезде».

Лепс добавил, что на Руси испокон веков возводились православные храмы в честь воинов, которые сложили головы за свое Отечество, начиная от Древней Руси и заканчивая современной Россией.

«То, что храм будет приурочен к 75-летию Победы над фашистской Германией, для меня это очень символично, как и для всего российского народа. Молодцы, очень здорово», - заключил певец.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).