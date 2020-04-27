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Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти на майские праздники

Ирина Егорова
17:28 27.04.2020
В этом случае граждане должны иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок или договор аренды. А все покупки перед поездкой нужно сделать в магазинах Петербурга.
Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти на майские праздники
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти договорились о «беспрепятственных» поездках горожан на дачи в майские праздники, говорится на сайте администрации города. 

Для этого гражданам необходимо соблюсти некоторые условия -  при себе надо иметь  паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок или договор аренды. А все покупки перед поездкой нужно сделать в магазинах Петербурга. Поездка на дачный или садовый участок может осуществляться на личном транспорте, при этом не рекомендуется делать остановки в населенных пунктах области. Также в администрации рекомендовали минимизировать контакты с соседями.

В настоящее время в Петербурге действует режим самоизоляции, согласно которому нельзя покидать квартиру без особой необходимости. Исключение составляют поход в магазин за продуктами, в аптеку, выгул домашнего животного, а также обращение в медицинскую организацию. Для этого необходимо оформить цифровой пропуск. Все массовые мероприятия в городе отменены, рестораны, кафе, школы, досуговые учреждения, салоны красоты, торговые центры, парикмахерские, музеи, кинотеатры и библиотеки не работают.

В нашей стране зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 7346 человек выздоровели. По последним данным, 794 пациентов умерли. В Санкт-Петербурге насчитывается  3 238 пациентов с диагнозом COVID-19.

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