Войдет в историю: лето 2020 года станет одним из самых жарких
Согласно данным метеорологов, средняя глобальная температура войдет в пятерку самых теплых лет.
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Грядущее лето в России может стать одним из самых жарких за всю историю, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
По его словам, такие выводы были сделаны на основе прогнозов Росгидрометцентра и исследований иностранных гидрометеорологических станций.
«Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет, то есть такой прогноз есть»,- сказал Кобылкин на совещании с Владимиром Путиным, трансляцию которого вел телеканал RT.
Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказала «Звезде», что 2020 год войдет в пятерку самых жарких с 99-процентной вероятностью.