Войдет в историю: лето 2020 года станет одним из самых жарких

Грядущее лето в России может стать одним из самых жарких за всю историю, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

По его словам, такие выводы были сделаны на основе прогнозов Росгидрометцентра и исследований иностранных гидрометеорологических станций.

«Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет, то есть такой прогноз есть»,- сказал Кобылкин на совещании с Владимиром Путиным, трансляцию которого вел телеканал RT.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказала «Звезде», что 2020 год войдет в пятерку самых жарких с 99-процентной вероятностью.