Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в учебных заведениях Минобороны

Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу принято решение о завершении досрочно учебного года в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Во всех довузовских образовательных организациях Минобороны России учебный год завершится до 30 апреля. Все воспитанники отправятся к местам проживания. Исключение будет сделано только для тех, кто проходит комплекс карантинных мероприятий. Они отправятся домой сразу после их завершения», - сообщили в военном ведомстве.

В нем также отметили, что учебная программа этого года выполнена полностью, так как ранее было принято решение об отмене весеннего каникулярного отпуска и досрочном окончании учебного года.

Обучение курсантов и слушателей высших военных учебных заведений Минобороны России по решению министра обороны будет завершено до 5 мая.

Выпуски во всех военных вузов состоятся в мае месяце.