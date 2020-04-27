Представитель ВОЗ в России рассказала о разработке вакцин от COVID-19

Любая новая вакцина нуждается в разработке в течение нескольких лет, рассказала в интервью «Звезде» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Она сообщила, что когда удалось расшифровать генетику вируса COVID-19, все ученые мира стали работать над разработкой вакциной.

«Есть разные технологические подходы потому что вакцины могут производиться по-разному и это очень хорошо что сейчас более чем 100 производителей разрабатывает разные подходы», - сказала Вуйнович.

По ее словам, на данный момент есть уже 6 вакцин, которые проходят клиническое тестирование.

«Мы ожидаем, что ряд других вакцин, которые сейчас находятся в предклинической стадии тоже быстро будут идти», - отметила представитель ВОЗ.

Однако она отметила, что до масштабного производства и до того момента, чтобы каждая страна выбрала себе вакцину, которую хочет или свою собственную вакцину, возможно, понадобится год или больше.

Если потребуется меньше времени, будет очень хорошо, добавила она.

Пандемия в связи с распространением коронавируса была объявлена в начале марта 2020 года.

На данный момент в мире заражены почти три миллиона человек, в России - 87 147.