В Гидрометцентре назвали причины аномального потепления в 2020 году

Нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С большой степенью вероятности, 99,9 % средняя глобальная температура 2020 года войдет в пятерку самых теплых лет», - уточнил он.

По его словам, специалисты из Всемирной метеорологической организации, отечественные климатологи и американские метеорологи провели расчеты и выяснили, что нынешний год может стать рекордно теплым.

«Поскольку средняя глобальная температура в январе была самая высокая за весь период наблюдений за 130 лет, в феврале и марте, в рамах самых теплых глобальных температур, были на втором месте», - объяснил он.

Также Вильфанд добавил, если учитывать возможное развитие изменения поверхности воды на экваторе Тихого океана, а этот процесс сопровождается передачей очень большой энергий в атмосферу, то в этих условиях, возможно, 2020 год выйдет в рекорд.

По поводу погоды летом нынешнего года, температурные рекорды не гарантированы, но возможны.