Истребитель Як-1: Яковлев против Мессершмитта
Як-1 был создан в конструкторском бюро Александра Яковлева накануне войны. Разработка этого самолета началась в 1939 году, после того как у немцев появился истребитель Bf-109E.
Немецкий самолет превосходил по многим параметрам И-16 конструкции Поликарпова, который составлял основу истребительной авиации РККА. Вопросы модернизации ВВС курировал лично Иосиф Сталин, который присутствовал на совещаниях представителей авиапрома.
К реализации было отобрано три проекта: МиГ-1 конструкторов Артема Микояна и Михаила Гуревича, который создавался на базе проекта И-200, созданного под руководством Николая Николаевича Поликарпова, самолет ЛаГГ-3 (Лавочкин, Горбунов и Гудов), который позже стал основой для Ла-5, а также самолет молодого авиаконструктора Александра Яковлева Як-1.
Разработанный Поликарповым И-180, который фактически являлся развитием уже находящегося в производстве И-16, по разным причинам в серию не пошел. Та же судьба постигла и его истребитель И-185.
Прототип Як-1 самолет И-26 поднялся в воздух 13 января 1940 года. В ноябре 1940 года он был представлен широкой публике на военном параде на Красной площади.
Самолет обладал относительно неплохими маневренными и скоростными характеристиками, имел неплохое вооружение - два пулемета ШКАС и одну 20-мм пушку ШВАК. Можно сказать, что эта машина могла бороться с истребителем Bf-109E. Однако в скором времени в Германии началось производство истребителя Bf-109F, который начал поступать в строевые части уже весной 1941 года.
К началу войны было выпущено около 400 Як-1.
Интересные факты
Чтобы понимать, почему Як-1 в чем-то уступал немецким самолетам, надо представлять себе состояние советской промышленности в конце 1930-х годов. Дюралюминий в СССР был дефицитным материалом. В отличие от Германии, самолеты в СССР чаще всего имели смешанную конструкцию, в них широко применялись детали из дерева, что влекло за собой повышение веса. Однако применение дерева позволяло быстро запустить истребители в серийное производство.
Як-1 образца 1941 года имел взлетную массу около 2 950 килограммов, Bf-109E - 2 500 кг, Bf-109F - 3 120 кг. При этом мощность двигателя у Як-1 была 1 050 л. с., а у немецких истребителей - 1 100 и 1 350 л. с. соответственно. И если Bf-109E советский истребитель лишь немного проигрывал в скороподъемности (877 метров в секунду против 930 у немецкого самолета), то более аэродинамичному Bf-109F он проигрывал и в скорости.
Максимальная скорость Як-1 у земли составляла 472 км/ч, а на высоте - 569 км/ч. У Bf-109F эти характеристики равнялись 535 и 620 км/ч соответственно.
Самолет имел множество других проблем, связанных с «детскими болезнями», которые есть у любой новой машины. Так, в книге А.Т. Степанца «Истребители Як» говорится, что у первых машин нередко возникали перегрев воды и масла при работе двигателя на номинальной мощности, утечки сжатого воздуха из пневмосистемы, перекос и заклинивание патронной ленты правого пулемета, трещины на всасывающих и выхлопных патрубках и другие дефекты.
Кроме того, хотя время виража у советского истребителя было меньше, чем у Bf-109, маневренный бой давался советским пилотам тяжелей, потому что немецкий самолет имел автоматические предкрылки, а значит, меньшую скорость сваливания. Определенные ограничения были связаны и с деревянной конструкцией Як-1, и в частности - с лонжеронами крыла. Так, советским пилотам предписывалось не превышать скорость в пикировании более 630 км/ч, при этом у Bf-109F допустимая скорость была выше.
Подчеркнем, что советские конструкторы не стояли на месте. Так, во время войны на базе Як-1 был создан Як-1Б, который получил пониженный закабинный гаргрот фюзеляжа и полукаплевидный фонарь кабины, крупнокалиберный пулемет УБС с боекомплектом 200 патронов вместо двух пулеметов ШКАС. Благодаря этим и другим мерам скорость у земли была увеличена до 531 км/ч, а на высоте - до 592 км/ч.
В 1944 году в производство был запущен истребитель Як-3, который по праву считается одним из самых лучших за всю Вторую мировую войну.
С 1939 по 1944 год, по данным НКАП, было выпущено 8 670 истребителей Як-1.
Боевое применение
О том, что, несмотря не все свои недостатки, самолет Як-1 является выдающейся машиной, говорит тот факт, что именно на нем в начале войны свои первые воздушные победы одерживали многие знаменитые советские асы, в том числе Александр Покрышкин (позже перешедший на P-39N «Аэрокобра»).
На Як-1 свой путь начинала эскадрилья «Нормандия Неман». Позже, когда пилотам предложили на выбор несколько истребителей для перевооружения, ими был выбран самолет конструкции Яковлева Як-3.
Як-1 применялся на всех фронтах Великой Отечественной войны. Примечателен бой семи Як-1 из 296-го ИАП с 25 немецкими самолетами 9 марта 1942 года в районе Харькова.
Наиболее известным воздушным боем стал бой семи Як-1 из 296-го ИАП с 25 немецкими самолетами. Бой состоялся 9 марта 1942 года в районе Харькова. Советской группой командовал капитан Б.Н. Еремин. С ним летели капитан И. Запрягаев, лейтенанты А. Мартынов, М. Седов, В. Скотный, А. Соломатин и старший сержант Д. Король. Юго-восточнее Харькова на высоте 1700 метров они заметили семь Ju 87 и Ju 88, летевших в сопровождении 12 Bf 109E. Выше шло еще шесть Bf 109F.
Советские истребители атаковали немецкие бомбардировщики. Седов и Скотный сбили по одному Ju 88. Немцы начали облегчать самолеты, сбрасывая бомбы куда попало, тем временем в бой вступили «мессеры». Еремин и Соломатин сбили по одному Bf 109E прежде чем подлетели Bf 109F. Еще три «мессера» сбили Скотный, Мартынов и Король. Немцы начали уходить, и через 15 минут бой закончился. За этот бой все летчики получили награды, а трое из них - А. Соломатин, А. Мартынов и Б. Еремин - стали Героями Советского Союза.
Однако и потери среди летавших на Як-1 были довольно высоки. Так, в марте 1942 года был сбит и погиб командир 247-го ИАП, Герой Советского Союза, майор М.А. Федосеев.
Самолет довольно хорошо оценивали и пилоты люфтваффе. Немецкий ас Герман Граф вспоминал:
«Перед нами была поставлена задача заблокировать аэродром противника. На подходе к нему мы заметили четыре Як-1. Используя преимущество в высоте, мы стремительно атаковали противника. Три «яка» сбили быстро, но это потом начался цирк. Русский имел небольшое превышение и контролировал ситуацию. Вот он резко завалился на крыло и стал срезать мне угол - это было очень опасно, и я полез вверх. Но тут русский ушел на косую петлю и стал заходить мне в хвост. Пот градом покатил по моему телу. Делаю переворот и, стараясь оторваться, проваливаюсь вниз, скорость бешено нарастает. Маневры следуют один за другим, но все безуспешно. Схватка достигает своего апогея.
Русский немного отстал, и я, используя преимущество в высоте, переворотом через крыло захожу ему в лоб. Он дает короткую очередь и отваливает в сторону. Все начинается сначала. Смертельно устал. Мысль лихорадочно ищет выход из создавшегося положения. Руки и ноги действуют автоматически. В очередной дикой круговерти проходит еще 10 минут. Мысленно хвалю себя за то, что много внимания уделял высшему пилотажу, а то был бы уже на том свете. Через несколько минут загорается красная лампочка — кончается бензин. Пора домой! Но об этом легче сказать, чем сделать, надо еще оторваться от русского. Энергичным переворотом сыплюсь вниз и на полной скорости ухожу в сторону фронта. Русский преследует меня, но вскоре отстает. На последних каплях горючего произвожу посадку на своем аэродроме, заглохнув на пробеге. Повезло. Долго не вылезаю из кабины — нет сил. В голове постоянно проносятся картины недавней схватки. Это был противник! Прихожу к выводу, что в целом бой проиграл, хотя упрекнуть себя в грубых ошибках не могу. Русский оказался сильнее меня».
Характеристики
Максимальная скорость у земли - 472 км/ч; на высоте - 569 км/ч; масса пустого - 2 445 кг; нормальная взлетная - 2 950 кг; практическая дальность - 650 км; практический потолок - 10 000 м.
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© Минобороны РФ
© Скриншот из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик"
© Скриншот из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик"
© Скриншот из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик"
© Скриншот из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик"
© Скриншот из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик"
© Скриншот из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик"
© Скриншот из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик"