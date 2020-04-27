Истребитель Як-1: Яковлев против Мессершмитта

Як-1 был создан в конструкторском бюро Александра Яковлева накануне войны. Разработка этого самолета началась в 1939 году, после того как у немцев появился истребитель Bf-109E.

Немецкий самолет превосходил по многим параметрам И-16 конструкции Поликарпова, который составлял основу истребительной авиации РККА. Вопросы модернизации ВВС курировал лично Иосиф Сталин, который присутствовал на совещаниях представителей авиапрома.

К реализации было отобрано три проекта: МиГ-1 конструкторов Артема Микояна и Михаила Гуревича, который создавался на базе проекта И-200, созданного под руководством Николая Николаевича Поликарпова, самолет ЛаГГ-3 (Лавочкин, Горбунов и Гудов), который позже стал основой для Ла-5, а также самолет молодого авиаконструктора Александра Яковлева Як-1.

© Скриншот из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик" Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.

Разработанный Поликарповым И-180, который фактически являлся развитием уже находящегося в производстве И-16, по разным причинам в серию не пошел. Та же судьба постигла и его истребитель И-185.

Прототип Як-1 самолет И-26 поднялся в воздух 13 января 1940 года. В ноябре 1940 года он был представлен широкой публике на военном параде на Красной площади.

Самолет обладал относительно неплохими маневренными и скоростными характеристиками, имел неплохое вооружение - два пулемета ШКАС и одну 20-мм пушку ШВАК. Можно сказать, что эта машина могла бороться с истребителем Bf-109E. Однако в скором времени в Германии началось производство истребителя Bf-109F, который начал поступать в строевые части уже весной 1941 года.

К началу войны было выпущено около 400 Як-1.

Интересные факты

Чтобы понимать, почему Як-1 в чем-то уступал немецким самолетам, надо представлять себе состояние советской промышленности в конце 1930-х годов. Дюралюминий в СССР был дефицитным материалом. В отличие от Германии, самолеты в СССР чаще всего имели смешанную конструкцию, в них широко применялись детали из дерева, что влекло за собой повышение веса. Однако применение дерева позволяло быстро запустить истребители в серийное производство.

© РИА Новости Техники 586-го истребительного авиационного полка готовят самолет к полету во время Великой Отечественной войны.

Як-1 образца 1941 года имел взлетную массу около 2 950 килограммов, Bf-109E - 2 500 кг, Bf-109F - 3 120 кг. При этом мощность двигателя у Як-1 была 1 050 л. с., а у немецких истребителей - 1 100 и 1 350 л. с. соответственно. И если Bf-109E советский истребитель лишь немного проигрывал в скороподъемности (877 метров в секунду против 930 у немецкого самолета), то более аэродинамичному Bf-109F он проигрывал и в скорости.

Максимальная скорость Як-1 у земли составляла 472 км/ч, а на высоте - 569 км/ч. У Bf-109F эти характеристики равнялись 535 и 620 км/ч соответственно.

Самолет имел множество других проблем, связанных с «детскими болезнями», которые есть у любой новой машины. Так, в книге А.Т. Степанца «Истребители Як» говорится, что у первых машин нередко возникали перегрев воды и масла при работе двигателя на номинальной мощности, утечки сжатого воздуха из пневмосистемы, перекос и заклинивание патронной ленты правого пулемета, трещины на всасывающих и выхлопных патрубках и другие дефекты.

© Скриншот из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик" Як-1Б, 1943 год. Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.

Кроме того, хотя время виража у советского истребителя было меньше, чем у Bf-109, маневренный бой давался советским пилотам тяжелей, потому что немецкий самолет имел автоматические предкрылки, а значит, меньшую скорость сваливания. Определенные ограничения были связаны и с деревянной конструкцией Як-1, и в частности - с лонжеронами крыла. Так, советским пилотам предписывалось не превышать скорость в пикировании более 630 км/ч, при этом у Bf-109F допустимая скорость была выше.

Подчеркнем, что советские конструкторы не стояли на месте. Так, во время войны на базе Як-1 был создан Як-1Б, который получил пониженный закабинный гаргрот фюзеляжа и полукаплевидный фонарь кабины, крупнокалиберный пулемет УБС с боекомплектом 200 патронов вместо двух пулеметов ШКАС. Благодаря этим и другим мерам скорость у земли была увеличена до 531 км/ч, а на высоте - до 592 км/ч.

В 1944 году в производство был запущен истребитель Як-3, который по праву считается одним из самых лучших за всю Вторую мировую войну.

С 1939 по 1944 год, по данным НКАП, было выпущено 8 670 истребителей Як-1.

Боевое применение

О том, что, несмотря не все свои недостатки, самолет Як-1 является выдающейся машиной, говорит тот факт, что именно на нем в начале войны свои первые воздушные победы одерживали многие знаменитые советские асы, в том числе Александр Покрышкин (позже перешедший на P-39N «Аэрокобра»).

На Як-1 свой путь начинала эскадрилья «Нормандия Неман». Позже, когда пилотам предложили на выбор несколько истребителей для перевооружения, ими был выбран самолет конструкции Яковлева Як-3.

Як-1 применялся на всех фронтах Великой Отечественной войны. Примечателен бой семи Як-1 из 296-го ИАП с 25 немецкими самолетами 9 марта 1942 года в районе Харькова.

Наиболее известным воздушным боем стал бой семи Як-1 из 296-го ИАП с 25 немецкими самолетами. Бой состоялся 9 марта 1942 года в районе Харькова. Советской группой командовал капитан Б.Н. Еремин. С ним летели капитан И. Запрягаев, лейтенанты А. Мартынов, М. Седов, В. Скотный, А. Соломатин и старший сержант Д. Король. Юго-восточнее Харькова на высоте 1700 метров они заметили семь Ju 87 и Ju 88, летевших в сопровождении 12 Bf 109E. Выше шло еще шесть Bf 109F.

© Скриншот из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик" Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.

Советские истребители атаковали немецкие бомбардировщики. Седов и Скотный сбили по одному Ju 88. Немцы начали облегчать самолеты, сбрасывая бомбы куда попало, тем временем в бой вступили «мессеры». Еремин и Соломатин сбили по одному Bf 109E прежде чем подлетели Bf 109F. Еще три «мессера» сбили Скотный, Мартынов и Король. Немцы начали уходить, и через 15 минут бой закончился. За этот бой все летчики получили награды, а трое из них - А. Соломатин, А. Мартынов и Б. Еремин - стали Героями Советского Союза.

Однако и потери среди летавших на Як-1 были довольно высоки. Так, в марте 1942 года был сбит и погиб командир 247-го ИАП, Герой Советского Союза, майор М.А. Федосеев.

© Скриншот из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик" Як-1Б. Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.

Самолет довольно хорошо оценивали и пилоты люфтваффе. Немецкий ас Герман Граф вспоминал:

«Перед нами была поставлена задача заблокировать аэродром противника. На подходе к нему мы заметили четыре Як-1. Используя преимущество в высоте, мы стремительно атаковали противника. Три «яка» сбили быстро, но это потом начался цирк. Русский имел небольшое превышение и контролировал ситуацию. Вот он резко завалился на крыло и стал срезать мне угол - это было очень опасно, и я полез вверх. Но тут русский ушел на косую петлю и стал заходить мне в хвост. Пот градом покатил по моему телу. Делаю переворот и, стараясь оторваться, проваливаюсь вниз, скорость бешено нарастает. Маневры следуют один за другим, но все безуспешно. Схватка достигает своего апогея.

© Скриншот из российской компьютерной игры "Ил-2 Штурмовик" Данные варианты текстур, воссоздающие исторические окраски самолётов, выполнены Максимом Брянским.

Русский немного отстал, и я, используя преимущество в высоте, переворотом через крыло захожу ему в лоб. Он дает короткую очередь и отваливает в сторону. Все начинается сначала. Смертельно устал. Мысль лихорадочно ищет выход из создавшегося положения. Руки и ноги действуют автоматически. В очередной дикой круговерти проходит еще 10 минут. Мысленно хвалю себя за то, что много внимания уделял высшему пилотажу, а то был бы уже на том свете. Через несколько минут загорается красная лампочка — кончается бензин. Пора домой! Но об этом легче сказать, чем сделать, надо еще оторваться от русского. Энергичным переворотом сыплюсь вниз и на полной скорости ухожу в сторону фронта. Русский преследует меня, но вскоре отстает. На последних каплях горючего произвожу посадку на своем аэродроме, заглохнув на пробеге. Повезло. Долго не вылезаю из кабины — нет сил. В голове постоянно проносятся картины недавней схватки. Это был противник! Прихожу к выводу, что в целом бой проиграл, хотя упрекнуть себя в грубых ошибках не могу. Русский оказался сильнее меня».

Характеристики

Максимальная скорость у земли - 472 км/ч; на высоте - 569 км/ч; масса пустого - 2 445 кг; нормальная взлетная - 2 950 кг; практическая дальность - 650 км; практический потолок - 10 000 м.