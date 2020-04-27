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Попова поддержала идею продлить режим введенных из-за коронавируса ограничений в РФ до 12 мая

Ирина Егорова
16:59 27.04.2020
По мнению главы Роспотребнадзора, в стране еще велики риски дальнейшего распространения коронавируса, если не будут действовать ограничительные меры.
Попова поддержала идею продлить режим введенных из-за коронавируса ограничений в РФ до 12 мая
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Глава Роспотребназора Анна Попова поддержала предложение о продлении в России ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 12 мая.

По ее словам, постепенное снятие режима самоизоляции в стране возможно только при условии, если граждане «не сорвутся» на майских праздниках.

Попова объяснила, что россияне находятся в режиме уже два инкубационных периода, примерно 28-30 дней. Однако, для закрепления результата, когда темпы прироста заболевших замедляется, требуется еще один, третий, инкубационный период.

«Снижение - это значит каждый день меньшее количество регистрируемых случаев, чем в предыдущий. Пока у нас ровная, динамичная плавная кривая, но кривая к увеличению числа заболевших, и вот чтобы ее преломить, нам нужно еще время», - отметила она.

Данное мнение она высказывает уже не в первый раз. По мнению главы Роспотребнадзора, в стране еще велики риски дальнейшего распространения коронавируса, если не будут действовать ограничительные меры, заявила Попова на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии 25 апреля.

В свою очередь Татьяна Голикова считает, что необходимо оценить возможность ослабления ограничительных мер. Он заявила, что россияне, живущие месяц на самоизоляции, уже устали от ограничений. Подобные меры приводят не только к стагнации в экономике и замедлению темпов ее роста, но и к психологической усталости людей, отметила вице-премьер. 

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