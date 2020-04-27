Академик описала нетипичное поведение коронавируса

Доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова рассказала, что COVID-19 ведет себя нетипично. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

По словам академика, обычно вирусы поражают в первую очередь детей и тех, кто ранее никогда с подобными возбудителями не сталкивался. Однако в данном случае, дети болеют практически бессимптомно или же переносят заболевание в легкой форме. Исключения составляют те, кто имеет какие-то еще хронические заболевания.

Эксперт также уточнила, что пока врачи могут только устранять последствия заболевания.

За сутки в России выявили 6 198 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего количество заболевших в стране составило 87 147 человек. 7346 человек выздоровели. По всей стране проведено уже более трех миллионов тестов.