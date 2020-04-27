В России разработали устройство для слежения за пациентами с коронавирусом

Устройство оснащено одноразовым гипоаллергенным, ударопрочным и водонепроницаемым ремешком, с помощью которого браслет крепится на руку, что позволяет соблюдать гигиену даже на карантине.

Закупленные правительством Мурманской области устройства значительно облегчат жизнь врачам, а пациентам с легкой формой позволят оставаться дома, а не лежать в инфекционных отделениях.

«Мы разослали во все субъекты федерации предложение о том, что мы можем обеспечить им такое решение, как оно поможет разгрузить больницы, койки, врачей. Мурманск первый откликнулся и сейчас с рядом регионов мы тоже ведем переговоры и отправляем им оборудование», - уточнил директор компании FTnet Сергей Леонидов.

В каждый браслет входит модуль связи, с помощью которого пациент сможет подать тревожный сигнал, если ему станет плохо. В случае, если человек потерял сознание и не может позвать на помощь, браслет сможет определить, что человек упал, и сам подаст сигнал тревоги на диспетчерский пункт, как и если пациент решит нарушить карантин или снять браслет.

Как отмечает маркетолог компании FTnet Смирнова Мария, персональные данные пациентов знает только врач, они не хранятся на серверах разработчиков устройства. После окончания карантина пользователи браслетов снимают их и сдают властям.

В Мурманской области был зафиксирован резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией. Большая часть больных в регионе это рабочие и строители с западного берега Кольского залива. В связи с этим местные власти придумали надевать на больных трекер-браслеты, чтобы отслеживать передвижения людей и не допустить еще большего распространения болезни.