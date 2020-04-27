«У лидера все хорошо»: Пхеньян опроверг сообщения о гибели Ким Чен Ына

Сейчас судьба лидера Северной Кореи Ким Чен Ына одна из самых обсуждаемых тем в мировых СМИ. Глава КНДР не появлялся на публике почти месяц - пропустил день рождения деда и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена, а затем годовщину основания Корейской народной армии.

Однако вопреки утверждениям западной прессы о том, что Ким Чен Ын уже покинул этот бренный мир, официальный Пхеньян утверждает, что все это клевета - «Ким жив и работает с документами» удаленно.

Отмечается, что в частности он инспектирует строительство туристического городка на побережье. В качестве неоспоримого доказательства этому соседи из Сеула рассмотрели со спутника знаменитый поезд главы КНДР как раз в указанном месте на морском берегу. Поезд, но не самого лидера.

Подробнее смотрите в сюжете в сюжете корреспондента «Звезды» Дениса Шурыгина.