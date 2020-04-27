Чехия заявила о готовности к переговорам с РФ по памятнику маршалу Коневу

В МИД Чехии заявили о готовности начать переговоры с Россией о передаче Москве памятника советскому маршалу Ивану Коневу в соответствии с договором от 1993 года. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Томаш Петршичек.

Он подчеркнул, что со стороны дипломатического ведомства важно соблюдать выполнение обязательств, вытекающих из договора о дружественных отношениях и сотрудничестве обеих стран.

«В нем не говорится о том, где памятник должен быть размещен, но предусматривается достойное обращение и охрана памятника от повреждений. Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с РФ о перемещении памятника на ее территорию, мы открыты для этого», - цитирует его газета Hospodářské noviny.

Вместе с тем Петршичек подчеркнул, что данный вопрос будет обсуждаться властями района Прага-6. Ранее они предложили разместить памятник Коневу в музее памяти XX века.

Российское посольство в США выясняет роль американской компании в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов считает, что в демонтаже монумента могла быть замешана фирма Squire Patton Boggs.