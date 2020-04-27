Путин сообщил о возрастающих рисках пожаров и паводков

Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски паводков и пожаров на территории нескольких регионов России и местные власти должны быть к ним готовы.

По его словам, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная.

В рамках совещания по вопросу ситуации с паводками и пожарами на территории страны, президент добавил, что в каждый субъект федерации должен быть готовым среагировать на любое ЧП.

Также Путин подчеркнул, что одной из главных задач является помощь пострадавшим гражданам.

Незадолго до этого сообщалось, что для борьбы с природными пожарами в Тыве были привлечены силы армейской авиации ЦВО - транспортно-боевой вертолет Ми-8 с водосливным устройством авиабазы Кызыл.