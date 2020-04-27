В соборе Парижской Богоматери возобновились восстановительные работы

Первая группа из 10 реставраторов приступила к восстановительным работам собора Парижской Богоматери. Сперва необходимо демонтировать большой орган собора, заложенный в XV веке, чтобы очистить от загрязнений свинцом.

Следующим этапом реставрационных работ станет восстановление интерьеров. В это время присоединяться ведущие российские мастера. Наша страна одной из первых предложила Франции помощь в возрождении уникального памятника архитектуры, но из-за пандемии сроки сдвинулись.

Напомним, крупный пожар уничтожил часть Нотр-Дама 15 апреля прошлого года. Пожар продолжался почти 15 часов, уничтожил шпиль храма и серьезно повредил его внутреннее убранство.

К возгоранию могли привести проблемы с электрикой, однако сейчас криминалисты устанавливают истинную причину произошедшего.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет, мобилизовав все силы. Многие мировые компании, известные люди и неравнодушные граждане стали переводить деньги на реконструкцию одного из символов страны.

Для парижан случившееся стало настоящей трагедией. В ночь тушения тысячи граждан вышли на улицы города, чтобы помолиться за Нотр-Дам де Пари. В итоге большую часть собора удалось спасти.