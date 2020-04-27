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Главврач больницы в Коммунарке прокомментировал сообщения о массовом увольнении сотрудников

Александра Звягина
15:25 27.04.2020
По словам Дениса Проценко слухи не соответствуют действительности, а весь персонал, в том числе и работающий на аутсорсе, обеспечен всем необходимым.
Главврач больницы в Коммунарке прокомментировал сообщения о массовом увольнении сотрудников
© Фото: Komsomolskaya pravda Globallookpress

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг появившиеся сообщения о якобы массовых увольнениях младшего медперсонала. По его словам, сейчас в больнице работают 385 медицинских сестер и ещё 15 человек младшего медперсонала.

«Ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал - 137 человек, все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ №40», - написал на своей странице в Facebook Проценко.

Он заверил общественность, что все сотрудники обеспечены в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты. При этом они доступны как штатным сотрудникам, так и тем, кто работает в больнице на аутсорсе. И те и другие имеют свободный доступ к фудкорту.

Сейчас Денис Проценко занимается урегулированием вопроса с оплатой труда именно тем, кто работает на аутсорсинге.

«Несмотря на то, что больница не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций, со своей стороны, я сегодня встретился с представителями компании и совместно мы предпримем все усилия, чтобы эта проблема была урегулирована», - заверил он.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что младший медперсонал больницы в Коммунарке готов написать заявления на увольнение по собственному желанию из-за того, что им якобы не доплачивают президентские надбавки, при этом заставляя работать без отдыха по 48 часов в сутки и без возможности бесплатно разместиться в обещанных гостиницах.

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