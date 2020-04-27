Матвиенко: перевод школьного обучения в онлайн не планируется

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что перевод школьного образования в онлайн на постоянной основе не планируется. После окончания эпидемии коронавируса оно снова будет очным, добавила она.

«Прошу вас, успокойтесь. Такие решения не планируются, ничто не может заменить живого общения», - сказала Матвиенко.

Вместе с тем она добавила, что, с медицинской точки зрения, Россия в борьбе с коронавирусом показала себя достойнее многих других стран.

Сегодня стало известно, что в России за последние сутки было подтверждено еще 61 98 новых случаев заболевание коронавирусом. В Москве число заболевших увеличилось еще на 2 871 человек.

Таким образом, по России зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.