Матвиенко: перевод школьного обучения в онлайн не планируется
По словам спикера Совфеда, такое решение не планируется.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что перевод школьного образования в онлайн на постоянной основе не планируется. После окончания эпидемии коронавируса оно снова будет очным, добавила она.
«Прошу вас, успокойтесь. Такие решения не планируются, ничто не может заменить живого общения», - сказала Матвиенко.
Вместе с тем она добавила, что, с медицинской точки зрения, Россия в борьбе с коронавирусом показала себя достойнее многих других стран.
Сегодня стало известно, что в России за последние сутки было подтверждено еще 61 98 новых случаев заболевание коронавирусом. В Москве число заболевших увеличилось еще на 2 871 человек.
Таким образом, по России зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.