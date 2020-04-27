Путин поручил обеспечить выплаты пострадавшим от стихийных бедствий

Президент России Владимир Путин заявил о незамедлительной поддержке гражданам, пострадавших от стихийных бедствий.

«Финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно», - сказал Путин в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

Глава государства добавил, что под особый контроль следует брать все случаи, когда семьи, граждане потеряли имущество, жилье, остались без самого необходимого.



По словам российского лидера, несмотря на то, что все силы брошены на борьбу с коронавирусом, не стоит забывать о рисках сезонных природных бедствий: пожаров и паводков. Особенно на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, добавил Путин.

На сегодняшний день в ряде регионов уже зафиксирована сложная обстановка, поэтому каждый субъект РФ должен быть готов к реагированию на ЧП и дальнейшее развитие событий.

В этом году, по данным МЧС, паводки начались на две недели раньше обычного, передает РИА Новости.