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Готовность 99 процентов: временный госпиталь в «Ленэкспо» готов принять первых пациентов

Роман Закурдаев
Ирина Егорова
14:09 27.04.2020
В выставочном комплексе будут лечиться пациенты с легкой формой коронавируса, что поможет разгрузить стационары городских клиник.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Инфекционный госпиталь в выставочном комплексе «Ленэкспо», построенный за неделю, почти готов к приему первых пациентов.

Временный госпиталь предназначен для пациентов с легкой формой коронавируса. Таким образом, комплекс станет резервной площадкой и поможет разгрузить стационары городских больниц.
Центр рассчитан на 1000 человек. В госпитале уже есть все необходимое для лечения больных, индивидуальные палаты с штативом для капельницы и необходимым медоборудованием - от кислородных конденсаторов до томографов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Сегодня заболевших больше, чем тех, кого мы выписываем из клиники. Это опасная тенденция. Нам необходимо время для того, чтобы построить вот такие легкие госпитали и модернизировать наши больницы», - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Врачи петербургского госпиталя для ветеранов войн будут работать здесь несколькими бригадами по шесть часов в четыре смены. Их пациентами станут люди, здоровье которых уже вне опасности. Здесь в обсервации они не будут занимать чье-то место в больнице и смогут окончательно победить вирус.

«Не каждый пациент может уйти домой. Например, это коммунальная квартира, квартира, где есть малолетние дети, беременные женщины, люди старшей возрастной категории. Мы понимаем, что это человек должен быть долечен до полного выздоровления до двух отрицательных анализов», - объяснил главный врач госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.

«Ленэкспо» известен как крупнейший выставочный комплекс страны, где в течение десяти лет неизменно проходил Петербургский международный экономический форум. Но сейчас у страны другие задачи и приоритеты, поэтому госпиталь уже готов принять первых пациентов на этой неделе.

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