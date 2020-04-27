Мировые проблемы в спальне с гамбургером: Трампа возмутила статья о его распорядке дня

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил негодование по поводу недавно вышедшей статьи в New York Times, где описывался его распорядок дня. Президент страны завил, что работает целый день, а указанные газетой факты неправдивы.

В статье, описывающей будни американского лидера, указывалось, что большую часть времени тот проводит в своей спальне и столовой, достаточно редко присутствуя в Овальном кабинете. Основными занятиями Трампа, по версии New York Times, является просмотр телевизора, чтение газетных вырезок и разборки с журналистами на ежедневных брифингах без предварительной подготовки к мероприятиям.

На это американский лидер обозначил, что уже много месяцев не покидает Белый дом, посвящая все время с утра до вечера рабочей деятельности, и с раздражением отметил, что автор статьи ничего о нем не знает.

«Я часто сижу в Овальном кабинете до поздней ночи, а вижу и читаю, что я в гневе поедаю гамбургеры и диетическую кока-колу в своей спальне», – рассказал президент США.

Трамп добавил, что за свои три с половиной года президентского срока добился большего, чем другие президенты страны, подметив, что авторы фейковых новостей не могут принять его успех.

Накануне главы США и Франции пришли к соглашению относительно необходимости ввести изменения в деятельность ВОЗ, финансирование которой ранее прекратили Соединенные Штаты.