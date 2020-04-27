Черная дыра стала прародителем нового типа планет

Астрономы впервые зафиксировали уникальное космическое явление. В 250 миллионах световых лет от Земли крупная звезда пережила сближение со сверхмассивной черной дырой. Ученые смогли наблюдать за последствиями такого процесса и обнаружили, что звезда, вероятно, превратиться в новую разновидность планет. Об открытии говорится на официальном сайте NASA.

Причина такого явления - потеря массы звезды. Приливные силы черной дыры притянули к себе водородную оболочку, тем самым превратив звезду в белого карлика, окруженного газовой оболочкой.

Такие наблюдения стали возможны благодаря рентгеновским телескопам Chandra и XMM-Newton. Согласно полученным данным, сейчас белый карлик вращается вокруг черной дыры. На один оборот у него уходит 9 земных часов. Каждый раз при максимальном приближении к черной дыре, новоиспеченный объект испускает рентгеновское излучение.

Астрономы предполагают, что со временем орбита белого карлика будет увеличиваться. Примерно через триллион лет он превратится в планету, похожую на Юпитер.