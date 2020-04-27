Юбилей в режиме онлайн: трансляцию празднования 125-летия Русского музея посмотрело полмиллиона человек

В связи с пандемией COVID-19 празднование 125-летия Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге прошло в онлайн-формате. Поклонники искусства смогли виртуально прогуляться по залам Михайловского дворца и увидеть мировые шедевры на официальном сайте музея. На празднование юбилея пришло рекордное количество человек - полмиллиона интернет-пользователей.

Из-за пандемии коронавируса музей не работает уже больше месяца, до этого он был закрыт только однажды - во время войны. Во время блокады не пострадал ни один экспонат музея, хотя само здание, Михайловский дворец, получил множественные разрушения. В послевоенные годы коллекция Русского музея пополнилась - стране и всему миру были открыты работы Петрова-Водкина, авангардистов Малевича, Кандинского и Шагала.

Музей, который начинался всего с трех сотен картин - дара императорской семьи - теперь хранит более 400 тысяч экспонатов. Удивительно, но новые, «карантинные» условия сделали их даже доступнее.

«Я советую людям воспользоваться тем временем и тем расстоянием. Вы посмотрите - лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии», - заявил директор Государственного Русского музея Владимир Гусев

Виртуальный Русский музей - это ежедневные онлайн-трансляции экскурсий и лекций. Теперь у каждого человека из любой точки мира есть возможность посетить знаменитый Академический зал и даже рассмотреть в формате панорамной съемки экспозиции пяти дворцов, входящих в комплекс музея.